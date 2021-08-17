Nazillispor’da 2 yolcu daha

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Nazilli Belediyespor'un Afyonkarahisar kampı devam ederken, takımda iki yeni isimle yollar sürpriz şekilde ayrıldı. Siyah-beyazlılar, yeni transferlerden Furkan Tütüncü ve Taha Tunç'u kadrodan eledi. Daha önce gençlerden Kaan Akman, Oğuzhan Yıldırım ve Burak Evren'i kiralık gönderme kararı alan Siyah İnciler, antrenmanlardaki performanslarından memnun kalınmayan sol kanat Furkan Tütüncü ile orta saha oyuncusu Taha Tunç'u da takımdan gönderdi. Teknik heyetin olumsuz rapor verdiği iki futbolcudan kendilerine takım bulmaları istendi. Furkan ve Taha, Trabzonspor'dan kiralık olarak transfer edilmişti.