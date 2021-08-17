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Haberler Spor Salihli karatede 5 madalya aldı

Salihli karatede 5 madalya aldı

Salihli karatede 5 madalya aldı

17.8.2021

SALİHLİ Belediyespor sporda başarıdan başarıya koşuyor. Uluslararası Dekai-do Karate Turnuvasında mücadele eden Salihli Belediyespor Karate Takımı, Denizli'de 5 madalya kazandı, alkışları topladı. Denizli'de düzenlenen Uluslararası Dekai-do Karate Turnuvasına, minik yıldız, ümit genç, U-21 büyükler ve veteranlar olmak üzere 550 sporcu katıldı. Antrenör Çilem Gençtürk Çatal yönetiminde 7 sporcu ile turnuvaya katılan Salihli Belediyespor Karate Takımı, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Denizli'den 5 madalyayla dönen Salihli Belediyesporlu karatecileri tebrik ederek sporculara katılacakları turnuvalarda başarılar diledi.

EMRE SAÇLI

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