Soma transferi kapattı

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor'da Bolu'daki 11 günlük kamp dönemini değerlendiren teknik direktör Burhanettin Basatemur, transferde kadrolarını da tamamladıklarını söyledi. Son olarak Serik Belediyespor'dan forvet Yasin Abdioğlu'nu alan siyah-beyazlı ekipte Basatemur, "Bolu kampı son derece verimli geçti. Kampta tam kadroyduk. Sakatlık yaşamadan tam kadro çalışıp hazırlık maçı oynama imkanı bulduk. Bu kampta yeni ve eski oyuncularımız kaynaştı. Hazırlık maçlarını güçlü rakiplerle oynadık. Zorluk dereceleri yüksekti. O açıdan da çok verimli oldu. Kesinlikle skora takılmadan oynadığımız oyuna bakıyoruz, gelişimimize bakıyoruz. Biz her zaman olduğu gibi en iyisine talibiz. Korkmadan, cesaretli bir şekilde, özgüvenli bir şekilde lige hazırlanıyoruz. Taraftarımızın keyif alacağı bir takım haline gelmek üzereyiz" diye konuştu.

SERVET SARUN