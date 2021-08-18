Akhisarspor hazırlık maçlarında gülmüyor

2. Lig Beyaz Grup takımlarından Akhisarspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, hazırlık maçlarında S.O.S veriyor. Somsapor'la 1-1 berabere kalan ve gol yollarında sıkıntı yaşayan yeşil-siyahlılar, Kastamonuspor'la da 2-2 berabere kaldığı maçta yeni sezon öncesi hazır olmadığı sinyallerini verdi

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