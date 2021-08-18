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Haberler Spor Bergama Belediye İsmail Cem’le anlaştı

Bergama Belediye İsmail Cem’le anlaştı

Bergama Belediye İsmail Cem’le anlaştı

18.8.2021

TFF 3. Lig 1. Grup temsilcisi Bergama Belediyespor, transferde boş durmuyor. Kırmızı-lacivertliler, son olarak Trabzonspor'dan 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu İsmail Cem Kara'yla anlaştı. Trabzonspor altyapısında futbola başlayan, U-16, U-17, U-19 takımlarında başarıyla forma giyen İsmail Cem, 1461 Trabzon ve Şanlıurfaspor'da kiralık oynadı. Bordo-mavili formayla U-19 Ligi'nde 10 maçta 5 gol atan ve 1 de asist yapan genç hücum oyuncusu, 2. Lig'de 19, Türkiye Kupası'nda 1 müsabakada görev yaptı. İsmail Cem, Bergama Belediyespor'un bu sezonki 17. transferi oldu.
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