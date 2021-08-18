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Haberler Spor Kuşadasıspor’da Ali Öztürk imza atacak

Kuşadasıspor’da Ali Öztürk imza atacak

Kuşadasıspor’da Ali Öztürk imza atacak

18.8.2021

BÖLGESEL Amatör Lig'de geçen sezon şampiyon olan ve 22 sene sonra 3. Lig'e yükselen Kuşadasıpor golcü transferinde mutlu sona ulaştı. Santrafor mevkisi için Tunç Murat Behram'dan umduğunu bulamayıp rotasını Bergama Belediyespor'da forma giyen Ali Öztürk'e çeviren siyahbeyazlılar, tecrübeli ismin transferini bitirdi. Ada, 34 yaşındaki tecrübeli santrforla her konuda anlaşırken iş imzaya kaldı. Kendisini 1 yıllığına siyahbeyazlı renklere bağlayacak sözleşmeye imza atması beklenen Ali Öztürk'ün bugün ilçeye gelmesi bekleniyor. Tecrübeli golcü Balıkesirspor, Manisa BŞB, 24Erzincanspor ve Bergama formalarını giydi.
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