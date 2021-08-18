  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Nazilli Belediyespor kamptan mutlu döndü

Nazilli Belediyespor kamptan mutlu döndü

Nazilli Belediyespor kamptan mutlu döndü

18.8.2021

2. Lig Beyaz Grup ekibi Nazilli Belediyespor, Afyon kampını mutlu tamamladı. Siyah-beyazlılar, kampta oynadığı son hazırlık maçında Afjet Afyonspor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanan mücadelede Bünyamin Cesur Karataş'ın 55. dakikada serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçen siyahbeyazlılar, yeni transfer santrfor İlyas Çakmak'ın 90. dakikada usta işi golüyle skoru belirledi: 2-0. 6. hazırlık maçından galibiyetle ayrılan Naz-Naz, 3 günlük izinin ardından Nazilli'ye dönerek hazırlıklarını Yıldırım Demirören Tesisleri'nde sürdürecek. Nazilli Belediyespor, Göztepe'ye 3-1, Serik Belediye'ye 2-0 mağlup oldu, Turgutluspor'u 1-0 yendi, Kuşadasıspor'la 1-1 ve Alanya Kestel'le 0-0 berabere kaldı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nazilli Belediyespor kamptan mutlu döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.