Nazilli Belediyespor kamptan mutlu döndü

2. Lig Beyaz Grup ekibi Nazilli Belediyespor, Afyon kampını mutlu tamamladı. Siyah-beyazlılar, kampta oynadığı son hazırlık maçında Afjet Afyonspor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanan mücadelede Bünyamin Cesur Karataş'ın 55. dakikada serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçen siyahbeyazlılar, yeni transfer santrfor İlyas Çakmak'ın 90. dakikada usta işi golüyle skoru belirledi: 2-0. 6. hazırlık maçından galibiyetle ayrılan Naz-Naz, 3 günlük izinin ardından Nazilli'ye dönerek hazırlıklarını Yıldırım Demirören Tesisleri'nde sürdürecek. Nazilli Belediyespor, Göztepe'ye 3-1, Serik Belediye'ye 2-0 mağlup oldu, Turgutluspor'u 1-0 yendi, Kuşadasıspor'la 1-1 ve Alanya Kestel'le 0-0 berabere kaldı.

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