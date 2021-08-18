Yenilerden 13 gol

Süper Lig'in yaz transfer döneminde takımların kadrolarına kattığı oyunculardan 12 tanesi, takımlarının formasıyla ligde çıktıkları ilk maçta gol sevinci yaşadı. Karagümrük'ten Ahmed Musa, Pesic, Gaziantep FK'dan Sagal, Altay'dan Bamba (2) ve Thaciano, Hatayspor'dan Lobjanidze, Kasımpaşa'dan Valentin Eysseric, Alanyaspor'dan Christian Borja, Göztepe'den Arslanagic, Trabzonspor'dan Gervinho ile Hamsik, Galatasaray'dan Cicaldau ilk haftaya damga vurdu. Ayrıca Süper Lig'in ilk haftasında oynanan maçlarda Mesut Özil ve Adem Büyük'ten başka gol atan yerli futbolcu olmadı. Atılan toplam 26 golün 24'ünü yabancı oyuncular kaydetti.

BÜYÜKLER HATA YAPMADI

Süper Lig'de dört büyükler, ilk haftayı kayıpsız kapatarak 2000-2001'den bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunun açılış haftasında oynadıkları maçlardan galibiyetle ayrıldı. F.Bahçe, deplasmanda Adana Demir'i 1-0, Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1, G.Saray dışarıda Giresunspor'u 2-0, Beşiktaş ise kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 ile geçti.