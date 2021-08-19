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Haberler Spor 500 pehlivandan Denizli’ye çıkarma

500 pehlivandan Denizli’ye çıkarma

500 pehlivandan Denizli’ye çıkarma

19.8.2021

DENİZLİ, tarihinde ilk kez şehir merkezinde yapılacak olan yağlı pehlivan güreşlerine ev sahipliği yapacak. Bu hafta sonunda Pamukkale Yağlı Güreşleri Denizli Atatürk Stadı'nda gerçekleşecek. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde boy gösteren ve altın kemer alma başarısını elde eden başpehlivanlarla birlikte toplam 500 pehlivan Denizli'de olacak. Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Osman Aynur, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz ve Fatih Atlı gibi başpehlivanlar kente geldi. 38 başpehlivan ile birlikte diğer kategorilerde toplam 500 pehlivan Pamukkale er meydanında ter dökecek. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu özel organizasyon için her türlü hazırlığın eksiksiz bir şekilde yapıldığını ifade ederek, "Bu tarihi etkinlik Denizli'miz için ilk olacak. Denizlili güreşseverler ücretsiz olarak güreşleri izleyebilecek" diye konuştu.

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