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7 günde 3 maç

Türkiye, FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Eylül’de bir hafta içinde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile oynayacak

7 günde 3 maç

19.8.2021

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri Eylül ayı programı belli oldu. 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda yer alan milliler, 7 gün içinde birbirinden zorlu 3 maça çıkacak. 1 Eylül'de Beşiktaş Park'ta Karadağ'ı konuk edecek olan ay-yıldız ekip, 4 Eylül'de ise Victoria Stadı'nda Cebelitarık'a konuk olacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı, üç maçlık maratonu 7 Eylül'de Johan Cruyff Arena'da Hollanda ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma ile tamamlayacak.

ZİRVEDEKİ AVANTAJI KORUYACAK
MAÇLARIN başlama saati ise 21.45 olacak. G Grubu'nda ilk iki maçında Hollanda'yı 4-2, Norveç'i ise 3-0 mağlup eden ay-yıldız ekip son maçında Letonya ile 3-3 berabere kalarak sürpriz kayıp yaşamıştı. Grupta 7 puanla lider durumda bulunan Türkiye, bu üç maçı kayıpsız atlatıp avantajını korumak istiyor.

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