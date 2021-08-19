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Haberler Spor Bergama Belediye 2 takviye daha yaptı

Bergama Belediye 2 takviye daha yaptı

Bergama Belediye 2 takviye daha yaptı

19.8.2021

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezon öncesi kadrosunu tamamen değiştiren Bergama Belediyespor transfere doymuyor. Kırmızı-lacivertliler, Karaman Belediyespor'dan merkez orta saha Hamit Kurt ve Şanlıurfaspor'dan kanat oyuncusu İsmail Cem Kara'yı transfer etti. Daha önce Karaman'da şampiyonluk yaşayan 24 yaşındaki Hamit'le 1 yıllık, Trabzonspor altyapısında yetişip 1461 Trabzon'da da forma giyen 20 yaşındaki İsmail Cem'le ise 2 yıllık sözleşme imzalandı. Tonya Doğanspor'da futbola başlayan Hamit, 3. Lig'de 25, kupada 3 maçta forma giydi. Trabzonspor altyapısında yetişen, 1461 Trabzon ve Şanlıurfaspor'da oynayan İsmail Cem, 2. Lig'de 19, kupada 1, U-19 Ligi'nde 10 olmak üzere 30 maçta 5 gol attı.

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