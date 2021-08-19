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Haberler Spor Cristiano Ronaldo’dan iddialara yalanlama

Cristiano Ronaldo’dan iddialara yalanlama

Cristiano Ronaldo’dan iddialara yalanlama

19.8.2021

İTALYAN ekibi Juventus'ta forma giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e transfer olacağı şeklindeki iddialara yanıt verdi. Ronaldo, sosyal paylaşım sitesindeki resmi hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanların adımla oynamaya devam etmesine izin vermeyeceğimi söylemek için şimdi sessizliğimi bozuyorum. Kariyerime ve işime odaklanmaya devam edip, meydan okumam gereken tüm zorluklara göğüs germeye hazırım. Bunun ötesindekiler sadece laftır" ifadelerini kullanarak transfer dedikodularını yalanladı.

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