Harika başladık

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında 1-0 geriye düştü maçta Romanya'yı 3-1 yenerek turnuvaya güzel bir başlangıç yaptı. Ay-yıldızlılar karşılaşmaya iyi başlayamadı. Milliler çok sayıda servis hatası yaptığı ilk setin sonlarında öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Romanya, ilk seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti. Ay-yıldızlılar, ikinci sete fırtına gibi başladı. Bu sette Ebrar Karakurt'un skorer performansıyla rahat bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, 25-10 ile galip gelerek durumu 1-1'e getirdi.

3. VE 4. SET RAHAT GEÇTİ

Milli takım, üçüncü seti de etkili hücum performansıyla 25-20 kazanarak 2-1 üstünlük yakaladı. İlk setten sonra Romanya'ya üstünlüğünü kabul ettiren Türkiye, dördüncü seti 25-17 ile hanesine yazdırarak maçtan 3-1 galip ayrıldı. Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonaya galibiyetle başlayan Filenin Sultanları, gruptaki ikinci maçında yarın 20.30'da Ukrayna ile karşılaşacak. Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.