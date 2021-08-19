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Haberler Spor İtalyan ekibi Roma Ozan Kabak’ı istiyor

İtalyan ekibi Roma Ozan Kabak’ı istiyor

İtalyan ekibi Roma Ozan Kabak’ı istiyor

19.8.2021

İTALYA Serie A Ligi ekiplerinden AS Roma, Almanya takımlarından Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istiyor. Tuttomercatoweb sitesinde yer alan habere göre; İtalyan ekibinin sakatlanan Chris Smalling'in yerine Ozan Kabak'ı transfer etmek istediği belirtildi. Milli futbolcu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool'da kiralık olarak geçirmişti. 21 yaşındaki genç savunma oyuncusunun Schalke 04 ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.

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