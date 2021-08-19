Manisa Futbol Kulübü Denizli’ye odaklandı

TFF 1. Lig'de ikinci hafta mücadelesinde 22 Ağustos Pazar günü Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk edeceği Denizlispor maçına odaklanan Manisa Futbol Kulübü, ikide iki yapmayı planlıyor. Yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken ve sezona İstanbulspor'u deplasmanda 4-3 yenerek alkış toplayan siyah-beyazlılar, Ege derbisinde hata istemiyor. Antrenmanlarda takım savunması üzerinde duran teknik direktör Serkan Özbalta, "Kazanarak devam etmeliyiz. İyi futbolumuzu sürdürmeliyiz. Genç oyuncularıyla sahaya çıkan Denizlispor karşısında kayıp istemiyorum" dedi. Öte yandan uzun süre sonra taraftarıyla buluşmaya hazırlanan Manisa FK, derbi maçın biletleri www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı.