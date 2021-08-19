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Haberler Spor Muhabbet kuşu sunuculuk yaptı

Muhabbet kuşu sunuculuk yaptı

Muhabbet kuşu sunuculuk yaptı

19.8.2021

SİVAS'TA yayın yapan yerel televizyon kanalında spor programı sunan Abdullah Yiğit'in hazırlayıp sunduğu programda bir ilk yaşandı. Daha önce "Kahrolsun İsrail", "En büyük Türkiye", "Şampiyon Sivasspor" şeklindeki konuşmalarıyla gündeme gelen "Yiğido" isimli muhabbet kuşu bu defa da futbol analiz isimli spor programının canlı yayınında açılışını yaptı. Kuş canlı yayında "Abdullah Yiğit'le futbol analiz başlıyor, alkış alkış" şeklinde sözler söyledi. Muhammet kuşunun sahibi Ömer Bayrak'ın program yapımcısı Abdullah Yiğit'i çok sevdiğinden dolayı böyle bir sürpriz yapmak istediği öğrenildi.

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