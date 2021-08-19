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Vurduğunuz gol olsun

Saat 20.00’de G.Saray, Randers’e konuk olurken 21.45’te Fenerbahçe Helsinki’yi ağırlayacak. 20.30’da Trabzon Roma’yı 21.00’de Sivas Kopenhag’ı konuk edecek.

Vurduğunuz gol olsun

19.8.2021

Avrupa'daki temsilcilerimiz bugün Play- Off turlarında kritik 90 dakikalara çıkacak. Günün ilk sınavında UEFA Avrupa Ligi Play- Off Turu'nda Galatasaray saat 20.00'de Randers Stadyumu'nda Danimarka ekibi Randers ile karşı karşıya gelecek. İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano düdük çalacağı karşılaşmayı Star TV ekranlara getirecek.

BASTİEN YÖNETECEK

F.Bahçe ise yine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki'yi ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bu karşılaşma ise TV 8'den ekranlara gelecek. Konferans Ligi temsilcilerimizden Trabzonspor da play-off turu ilk
maçında Roma ile kozlarını paylaşacak. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı Sloven hakem Matej Jug yönetecek, ATV yayınlayacak. Konferans Ligi'ndeki diğer ekibimiz Sivasspor'un rakibi ise Kopenhag olacak. Saat 21.00'de Ukraynalı hakem Mykola Balakin'in düdük çalacağı maçı TRT Spor ekranlara getirecek.

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