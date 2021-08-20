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Haberler Spor Altekma’nın gençleri kiralık gitti

Altekma’nın gençleri kiralık gitti

Altekma’nın gençleri kiralık gitti

20.8.2021

VOLEYBOL Efeler Ligi'ndeki İzmir temsilcilerinden Altekma, altyapıdan yetişen 10 voleybolcusunu tecrübe kazanmaları ve A takıma geçişlerini hızlandırmak adına Voleybol Erkekler 1'inci Ligi'nde yer alan Milas Belediyespor ve Jeopark Kula Belediyespor'a kiralık olarak gönderdi. Geçen sezon A takım kadrosunda yer alan Berkant Mit, Emir Pınar, Emre Çalışkan, Kerem Yiğit, Emir Mermer ve Ulaş Dokumacı yeni sezonda Milas Belediyespor formasını giyecek. Aybora Özismim, Ataberk Gümüşsoy, Murat Al ve Arda Kara'nın ise yeni sezondaki adresleri Kula Belediyespor olacak.

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