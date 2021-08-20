İzmirspor’dan transfer harekatı

BÖLGESEL Amatör Lig'de mücadele eden İzmirspor, kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Profesyonel lige dönmeyi hedefleyen İzmir ekibi, 3 ismi kadrosuna katarak iddiasını kanıtladı. Lacivert- beyazlılar, BAL ekibi Kurşunlu Belediyespor'dan 21 yaşındaki file bekçisi İsmail Ozan Karabudak ile aynı ekipten genç orta saha oyuncusu Baver Ayaz'ın yanı sıra yine BAL'da mücadele eden Gaziantep Ankas'tan sağ ve sol kanatta forma giyen Sefer Sever'le sözleşme imzaladı. F.Bahçe altyapısından yetişen 30 yaşındaki Sefer, kariyerinde 178 maça çıktı, 27 gol attı.