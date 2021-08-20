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Haberler Spor Manisa Futbol Serge’yi kaptı

Manisa Futbol Serge’yi kaptı

Manisa Futbol Serge’yi kaptı

20.8.2021

TFF 1. Lig'de İstanbulspor'u 4-3 yenerek sezona mutlu başlayan Manisa Futbol Kulübü, kanat oyuncusu Serge Tabekou'yu kadrosuna dahil etti. Son olarak Belçika'nın Royal Mouscron formasıyla top koşturan Kamerunlu futbolcuyla satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan Serge Tabekou, "Manisa Futbol Kulübü'ne geldiğim için çok mutluyum. Artık Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK

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