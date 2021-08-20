TFF 1. Lig'de İstanbulspor'u 4-3 yenerek sezona mutlu başlayan Manisa Futbol Kulübü, kanat oyuncusu Serge Tabekou'yu kadrosuna dahil etti. Son olarak Belçika'nın Royal Mouscron formasıyla top koşturan Kamerunlu futbolcuyla satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan Serge Tabekou, "Manisa Futbol Kulübü'ne geldiğim için çok mutluyum. Artık Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" diye konuştu.
CÜNEYT HASÇELİK
Manisa Futbol Serge’yi kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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