Sıra Ukrayna’da

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 3-1'lik Romanya galibiyeti ile başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, D Grubu 2. karşılaşmasında bugün Ukrayna ile kozlarını paylaşacak. Filenin Sultanları'nın Ukrayna ile oynayacağı mücadele saat 20.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen ekranlara gelecek. Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele ederken grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. Filenin Sultanları, D Grubu'nda ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda karşı karşıya gelecek. Millilerimiz bu maçın ardından 22 Ağustos Pazar günü saat 17.30'da İsveç ile karşılaşacak. Bu karşılaşmanın hemen ardından maç trafiği sıklaşacak.

YOĞUN MAÇ TRAFİĞİ

23 Ağustos Pazartesi 20.30'da Finlandiya ile mücadele edecek olan ekibimiz Salı günü 17.30'da Hollanda ile oynayacak. Bu arada A Milli Takımımız ve F.Bahçe Voleybol Takımı'nın Kaptanı Eda Erdem'in resmi, Ülker Stadı'nın yanında yer aldı. ÜNİFEB Mezunlar Derneği tarafından yapılan resimde Eda Erdem'in klasikleşmiş olan sevinç pozu resmedilirken, birçok taraftarın da dikkatini çekti.