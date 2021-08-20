Yolunuz açık olsun

JAPONYA'NIN başkenti Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'na katılacak sporcularımızı dün İstanbul Havalimanı'ndan uğurladık. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporcuların ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyarak, ülkeyi gururlandıracaklarına emin olduğunu belirterek "Büyük gün geldi. Heyecanınız, inancınız, motivasyonunuz hepinizin gözlerinden okunuyor. İnancınıza, gayretinize şahidiz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. En içten başarılar diliyoruz." dedi. "Türkiye artık, bir spor ülkesi." diyen Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın spora değer veren, sporcuyu seven, onunla ilgilenen, güçlü liderliğinde son 19 yılda gerçekleştirdiğimiz alt yapı ve tesis yatırımları, yetenek taramalarıyla, hiçbir branşı geride bırakmayacak şekilde kapsamlı bir çalışmayla spor ülkesi olma yolundaki hedeflerimizi birer birer gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu. Paralimpik Oyunları'nda toplam 57 sporcu ile yer alacağız.