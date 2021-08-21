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Haberler Spor Denizlili karateci Damla Su, Avrupa şampiyonu oldu

Denizlili karateci Damla Su, Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye şampiyonluğu, Avrupa 3'ncülüğü ve Dünya 2'nciliği bulunan Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcusu Damla Su Türemen, Avrupa Karate Şampiyonası Genç Kadınlar Kata kategorisinde altın madalya kazandı.

Denizlili karateci Damla Su, Avrupa şampiyonu oldu

21.08.2021, 14:29

Finlandiya'nın Tempere kentinde devam eden Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda Damla Su Türemen, büyük bir başarıya imza attı. Milli sporcu, şampiyonanın Genç Kadınlar Kata kategorisinde İtalyan rakibi Sonia Inzoli'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.



Türkiye şampiyonluğu, Avrupa 3'ncülüğü ve Dünya 2'nciliği bulunan Damla Su Türemen'i tebrik eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gurur, mutluluk hepimizin. Finlandiya'da devam eden Ümit-Genç U-21 Avrupa Karate Şampiyonası'nda finale kalan Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcumuz Damla Su Türemen, rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Tebrikler Damla, nice şampiyonluklar" ifadelerini kullandı.

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