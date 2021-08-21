Manisa Futbol’dan taraftar harekatı

TFF 1. Lig'de ilk maçında İstanbulspor'u deplasmanda 4-3 yenen Manisa Futbol Kulübü, bu ligdeki tarihinin ilk iç saha maçında yarın Ege derbisinde Denizlispor'u konuk edecek. Sezonun ilk bölümünde iç saha maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynayacak siyah-beyazlılarda taraftarların ulaşımı için kent merkezinden Akhisar'a özel otobüsler kaldırılacak. Futbol federasyonunun korona virüs pandemisi nedeniyle belirlediği yeni talimat gereği maçlara yalnız aşı takvimlerini tamamlayan taraftarlar girecek. Transferde son olarak Kamerunlu kanat oyuncusu Serge Tabekou'yu 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna katan Manisa FK'nın 2 transfer daha yapacağı öğrenildi.