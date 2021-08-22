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Haberler Spor 3’TE 3 OLSUN

3’TE 3 OLSUN

A Milli Kadın Voleybol Takımı bugün 2021 CEV Avrupa Şampiyonası’nda rakibi ile saat 17.30’da mücadele edecek

3’TE 3 OLSUN

22.8.2021

2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'nda mücadele eden, Romanya'yı 3-1 ve Ukrayna'yı ise 3-0 yenerek 2'de 2 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3. maçında bugün İsveç ile karşılaşacak. Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena'da oynanacak maç saat 17.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanacak. Gruptaki ilk maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup eden İsveç dün ise Romanya'yı 3-0'la geçti. 24 takımın 4 grupta mücadele ettiği turnuvada gruplarda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak.
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