Balıkesirspor’un keyfi iyice kaçtı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un, deplasman kabusu bu sezon da devam ediyor. Lige Boluspor'u yenerek başlayan transfer yasaklısı Bal-Kes, ikinci haftada deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu, keyifler kaçtı. Kırmızı-beyazlılar, son 6 sezonda 1. Lig'de gurbette çıktığı 87 maçtan 42'sini kaybetti. Dış sahada 23 maç kazanabilen Balıkesirspor, 22 karşılaşmadanda beraberlikle ayrıldı. Dış sahada umduğunu bir türlü bulamayan Bal-Kes, iç sahadaki başarılı performansını dış sahaya yansıtamadı. Teknik direktör Yusuf Şimşek, "Bir an önce transferler yapıp dinç ve dinamik bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Destek bekliyoruz" diye konuştu.

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