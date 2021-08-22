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Haberler Spor Balıkesirspor’un keyfi iyice kaçtı

Balıkesirspor’un keyfi iyice kaçtı

Balıkesirspor’un keyfi iyice kaçtı

22.8.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un, deplasman kabusu bu sezon da devam ediyor. Lige Boluspor'u yenerek başlayan transfer yasaklısı Bal-Kes, ikinci haftada deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu, keyifler kaçtı. Kırmızı-beyazlılar, son 6 sezonda 1. Lig'de gurbette çıktığı 87 maçtan 42'sini kaybetti. Dış sahada 23 maç kazanabilen Balıkesirspor, 22 karşılaşmadanda beraberlikle ayrıldı. Dış sahada umduğunu bir türlü bulamayan Bal-Kes, iç sahadaki başarılı performansını dış sahaya yansıtamadı. Teknik direktör Yusuf Şimşek, "Bir an önce transferler yapıp dinç ve dinamik bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Destek bekliyoruz" diye konuştu.
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