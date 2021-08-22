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Haberler Spor İzmirspor Sefer Sever’i transfer etti

İzmirspor Sefer Sever’i transfer etti

İzmirspor Sefer Sever’i transfer etti

22.8.2021

BÖLGESEL Amatör Lig ekiplerinden İzmirspor, Gaziantep Ankas kulübünden Sefer Sever'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe altyapısında yetişerek uzun yıllar profesyonel liglerde futbol oynayan tecrübeli kanat oyuncusu yeni takımında başarılı olacağını söyledi.
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