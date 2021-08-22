BÖLGESEL Amatör Lig ekiplerinden İzmirspor, Gaziantep Ankas kulübünden Sefer Sever'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe altyapısında yetişerek uzun yıllar profesyonel liglerde futbol oynayan tecrübeli kanat oyuncusu yeni takımında başarılı olacağını söyledi.
İzmirspor Sefer Sever’i transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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