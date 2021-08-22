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Menemen Bandırma’da

Sezona Erzurumspor galibiyetiyle başlayan İzmir ekibi, deplasmanda saat 17.00’de rakibiyle mücadele edecek

Menemen Bandırma’da

22.8.2021

TFF 1. Lig'in ilk haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Menemenspor, bugün Royal Hastanesi Bandırmaspor'un konuğu olacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada Burak Pakkan görev yapacak. Karşılaşma beIN Sports Max HD 2 ile TRT Avaz'dan canlı olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerde eksik bulunmazken, teknik direktör Cenk Laleci zorlu bir maça çıkacaklarını dile getirdi. Bandırma'dan da galip dönmeyi hedeflediklerini anlatan genç teknik adam, "Sezona çok iyi giriş yaptık. Bandırmaspor da ilk maçını kazanıp moral buldu. Bu nedenle sahada kıran kırana bir mücadele olacağını düşünüyorum. Biz kendi futbolumuzu ortaya koyup evimize mutlu dönmek istiyoruz" diye konuştu.
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