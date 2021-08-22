Pehlivanlar sahnede

DENİZLİ'DE Pamukkale Belediyesi tarafından düzenlenecek Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde 38'i başpehlivan olmak üzere 500 pehlivan mücadele edecek. Güreşler bugün Denizli Atatürk Stadı'nda düzenlenecek. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde altın kemer kazanan şampiyon başpehlivanlar Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Recep Kara, Orhan Okulu, Şaban Yılmaz, Osman Aynur ve Mehmet Yeşil Yeşil'in de aralarında bulunduğu pehlivanlar er meydanına çıkacak. Saat 10.00'da başlayacak olan Pamukkale Yağlı Güreşleri heyecanı gün boyu sürecek. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Bu önemli organizasyon için hazırlıklarımız tamam. Pamukkale'mizin tanıtımı için büyük öneme sahip. Kent tarihinde ilk kez şehir merkezinde yapılacak güreşlere tüm Denizli halkını davet ediyoruz" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP