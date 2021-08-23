Pamukkale’de altın kemer Ali Gürbüz’ün

38 başpehlivanın mücadele ettiği Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz altın kemerin sahibi oldu. Yarı final eşleşmelerinde İsmail Balaban ile Mustafa Batu, Ali Gürbüz ile Cengizhan Şimşek karşılaştı. Yarı finalin ardından İsmail Balaban ve Ali Gürbüz, finale yükseldi. Seyirciler tarafından ilgiyle izlenen mücadelede kazanan Ali Gürbüz oldu. Altın kemeri almaya hak kazanan Gürbüz, galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı. Düzenlenen ödül töreninde Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim başpehlivan Gürbüz'e altın kemerini takdim etti.