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Sultanlar ezdi geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki 3. maçında İsveç’i 3-0 yenmeyi başardı. Milliler bu sonuçla gruptan çıkmayı kesinleştirerek bir üst tura yükseldi.

Sultanlar ezdi geçti

23.8.2021

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında İsveç'i 3-0 yendi. İsveçli Isabelle Haak'ın ilk setin son bölümünde yaptığı hatalarla oyuna ortak olan ay-yıldızlılar, çekişmeli geçen seti 31-29 aldı. 2. sete 8-0'lık seriyle başlayan milliler, 25-21'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Türkiye, blokta etkili olduğu ve rakibinin manşet hatalarına devam ettiği 3. seti 25-11, maçı da 3-0 kazandı. Filenin Sultanları, Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonadaki 3. maçını da yendi ve son 16 turunu garantiledi. Ay-yıldızlılar, gruptaki 4. maçında bugün 20.30'da Finlandiya ile karşılaşacak.

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