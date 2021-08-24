Fransa Ligi’nde ortalık fena karıştı

FRANSA Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Nice ile milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in de forma giydiği Olympique Marsilya arasında önceki akşam oynanan karşılaşmada ortalık fena karıştı. Ligin üçüncü haftasının son karşılaşmasında Nice taraftarları Marsilya'da forma giyen Dimitri Payet'e tribünden şişeler fırlattı. Payet bunun üzerine tepkisini göstermek için bu şişeyi taraftarlara geri fırlattı. Bunun ardından Nice taraftarları sahaya akın etti. Marsilyalı futbolcularla, taraftarlar arasında yaşanan arbede güçlükle önlendi. Hakem, maçı 77. dakikada durdurmaya karar verdi. 1.5 saatlik bir duraklamanın ardından maçın kaldığı yerden yeniden başlaması kararı alındı. Ancak bu kez Marsilyalı futbolcular sahaya çıkmayı reddedince hakem karşılaşmayı sonlandırdı. Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) mücadeleye ilişkin kararını vermesi bekleniyor. Nice, maçı 1-0 önde götürüyordu.