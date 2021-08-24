Paralimpik Oyunları başlıyor

YENİ tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, bugün açılış töreniyle başlayacak. 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni TSİ 14.00'te Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek. Oyunlarda 22 branşta yaklaşık 4 bin 400 sporcu mücadele edecek. 24 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olan dev organizasyona Türkiye, 13 branşta 87 milli sporcu ile rekor bir katılım sağlıyor.

MİLLİLER MADALYA HEDEFLİYOR

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kürsü mücadelesi verecek milli sporculardan halterde dünya paralimpik tarihine adını yazdıran Nazmiye Muratlı ve masa tenisinde 2016 Rio Paralimpik Oyunları şampiyonu olan Abdullah Öztürk'ün yanı sıra yine Rio'da 4. olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile yüzmede Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk dikkat çekerken, 2016 Rio'da şampiyon olan Goalball Kadın Milli Takımı Tokyo'da yine şampiyonluk parolası ile mücadele edecek.