Rakip tanımıyoruz

Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Finlandiya'yı 3-0 yendi. Filenin Sultanları, Romanya (3-1), Ukrayna (3-0) ve İsveç'in (3-0) ardından Finlandiya'yı da yenerek müthiş bir seri yakaladı.
KARŞILAŞMAYA ETKİLİ BAŞLADI
Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya A Milli Kadın Voleybol Takımımız, etkili bloklarla başladı ve teknik molasını önde kapattığı ilk seti 25-19 kanarak 1-0 öne geçmesini bildi.
RAKİBİNİN DİRENCİNİ KIRDI
Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu'nun performanslarıyla öne çıktığı ikinci sette ay-yıldızlılar, rakibine ezici bir üstünlük kurdu. Rakibine sadece 12 sayı veren milliler seti 25-12 gibi rahat bir skorla alarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette rakibine oyun üstünlüğünü kabul ettiren milliler, teknik molasını da önde geçtiği seti de 25-15 alarak grup mücadelesinde 4'te 4 yapmayı başardı. "Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda bugün beşinci ve son maçında Hollanda ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak
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