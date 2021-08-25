Fethiye, Özgür Çelik’i aldı

TFF 3. Lig 3. Grup'un iddialı ekiplerinden Fethiyespor, transferde savunmasını Pendikspor'dan ayrılan stoper Özgür Çelik'le güçlendirdi. Kendisini lacivert-beyazlı takıma bağlayan 2 yıllık sözleşmeyi imzalayan Özgür, Fethiyesporda şampiyonluk tatmak istediğini belirtti. Kariyerinde Hatayspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor, İnegölspor, Akyurt Şekerspor, 1922 Konyaspor, Sarıyer formalarını da terleten 35 yaşındaki Özgür, Tuzla ve Bandırma formalarıyla şampiyonluk sevinci yaşadı.

DİĞER