Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde ümitler kategorisinde 4, yıldızlar kategorisinde ise 8 sıklette müsabakalar yapıldı.
Türkiye, günü 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Ümitler kategorisinde erkekler 54 kiloda Görkem Polat, altın madalyanın sahibi olurken, kadınlar +73 kiloda Aysel Nur Sağlık bronz madalya kazandı.
Yıldızlar kategorisinde kızlar 59 kiloda Ceren Çetinel gümüş madalya elde etti.
Şampiyonanın üçüncü gününde ümitler kategorisinde 4, yıldızlar kategorisinde ise 6 sıklette müsabakalar yapılacak.
Görkem Polat Avrupa şampiyonu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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