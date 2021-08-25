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Görkem Polat Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nın ikinci gününde Türkiye, 1’er altın, gümüş ve bronz madalya kazanırken Görkem Polat Avrupa şampiyonu oldu.