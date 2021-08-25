Hentbolda Süper Lig fikstürü çekildi

HENTBOLDA kadın ve erkekler Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Türkiye Hentbol Federasyondan (THF) yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonu Kadın ve Erkekler Süper Lig fikstür ve kura çekiminin genel sekreter B.Mutlu Kadıoğlu tarafından çevrim içi olarak yapıldığı açıklandı. Yeni sezonda Kadınlar Süper Ligi'nde Muğla temsilcisi Yalıkavakspor ve İzmir ekibi İzmir Büyükşehir Belediyespor, Erkekler Süper Ligi'nde Muğla temsilcisi Köyceğiz Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek.

ERKEKLER ILK HAFTA

(18 Eylül Cumartesi) Nilüfer Belediye-Trabzon BŞB Tokat Gençlik-Eskişehir Orman Köyceğiz Belediye-Spor Toto Beykoz Bld. Gençlik-Hatayspor Mamak Gençlik- MYK Hentbol Antalyaspor-İzmir BŞB Beşiktaş (BAY)

KADINLAR ILK HAFTA

(12 Eylül Pazar) Konyaaltı Belediye-İzmir BŞB Antalya Anadolu-Üsküdar Bld. Anadolu Üniversitesi-EGO Yenimahalle Bld.-Tekirdağspor Araç Belediye-Görele Belediye Yalıkavakspor-Kastamonu Bld.