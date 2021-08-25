Kuşadasıspor’dan stoper takviyesi

TFFV 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Kuşadasıspor, transfere doymuyor. 21 sene sonra profesyonel lige geri dönen Ada, Kozanspor'dan defans oyuncusu Mustafa Çiçekli ile sözleşme imzaladı. Bucaspor 1928'den Selahattin Seyhun'u da bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katan siyahbeyazlılar, 22 yaşındaki genç stoper Mustafa Çiçekli'yle sözleşme imzaladı. Osmaniye doğumlu Mustafa, Mersin İdmanyurdu U-21 takımında futbola başladı ve A takıma kadar yükseldi. Kuzey Kıbrıs takımlarından Ozanköy SK, Girne Halk Evi formalarını giyen Mustafa, geçen sezon Adana ekibi Kozanspor FK'da görev yaptı. 2. Lig'de 12, 3. Lig'de 29 maça çıkan genç defans oyuncusu, Türkiye Kupası'nda da 1 kez oynadı, 2 gol attı.

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