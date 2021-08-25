Marmaris’te Loryma Cup yat yarışı başladı

DI Loryma Cup Yelkenli Yat Yarışları başladı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen yarış, Marmaris Körfezi'nde başlayıp 5 gün sonra start aldığı noktada bitecek. Yarışa Türkiye ile Rusya'dan 14 yat ile yaklaşık 130 yelkenci katılıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle koruyucu önlem ve tedbirin üst düzeyde alındığı ilk yarış, Marmaris Körfezi'nde başlayıp Kumlubük Koyu'nda sona erdi. İkinci gün Çiftlik Koyu'ndan başlayacak yarış, Datça'da bitecek. Üçüncü ve dördüncü gün kupanın en zorlu ve uzun rotası olan Datça'dan başlayacak 160 millik yarış, Marmaris'te sonlanacak. Beşinci günde 160 millik Datça-Marmaris etabında rüzgar az olursa Marmaris Körfezi koy içinde bir yarış daha yapılacak. Loryma Cup Yat Yarışları, cuma günü sona erecek.

■ FERDİ YAVUZ