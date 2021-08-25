PETKİMSPOR sil baştan

ING Basketbol Ligi'nde geçen sezon sıkıntılı günler geçiren ve son anda kümede kalan Petkimspor, yeni sezon öncesi kadrosunu baştan aşağı yeniledi. İzmir ekibi, Thomas Wimbush, Stephen Zack, Sarunas Vasiliauskas, Kendrick Jay, Ian Hummer, Yiğitcan Turna, Tayfun Erülkü, Serkan Menteşe ve Hakan Yapar'la yollarını ayırdı. Giden 9 oyuncunun yerlerini yine 9 yıldız isim ile doldurdu. Petkim, son olarak Fransa'nın Chorale Roanne Basket takımından 24 yaşında, 1.83 boyundaki guard Justin Wright-Foreman'la sözleşme imzaladı.

ALTYAPIDAN DÖRT OYUNCU ALINDI

Aliağa ekibi, daha önce de kısa forvet Conger, uzun forvet Nusret Yıldırım, uzun forvet Metehan Akyel, guard Erol Can Çinko, guard Ömer Yasir Küçük, Hırvat pivot Planinic, ABD'li uzun forvet Aldridge ve Porto Rikolu guard Browne'ı almıştı. Petkimspor, altyapısından yetişen Yiğit Karalar, Akkan Atasoy, Fatih Bardak ve Gökay Hacıoğlu ile de profesyonel sözleşme imzalamıştı.