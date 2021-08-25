Şampiyon omuzlarda

FİNLANDİYA'DA düzenlenen 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda ümit erkekler kumitede 70 kiloda altın madalya kazanan Süleyman Aydemir, memleketi Uşak'ta davul zurnalar ve Türk bayraklarıyla karşılandı. Finalde Hollandalı rakibi Ricardo Franken'i yenen Süleyman Aydemir için 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

BÜYÜK KONVOYLA KENTE GELDİ

ANTRENÖRLERİYLE birlikte konvoyla kente gelen Aydemir, burada çok sayıda kişi tarafından davul zurna eşliğinde tezahüratlarla ve Türk bayraklarıyla karşılandı. Aydemir, "Maçlarımı izleyerek bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle buralara kadar geldim. Maç sırasında sizin destekleriniz aklıma geldi ve o şekilde gaza geldim. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Aydemir'in antrenörü Özlem Güngör, "Performansından çok memnunduk. Bize bunu yıllardır kanıtladı. Bu sadece bu sene olmuş bir şey değil. 8 yılın emeği var. 8 yıl boyunca hiçbir antrenmanı kaçırmadı. Hastalansa da sakatlansa da tüm antrenmanlarına katıldı. Biz ne dediysek arkamızdan geldi. Avrupa Şampiyonası'nda ilk defa yarıştı ve böyle büyük turnuvayı şampiyon olarak bitirdi. Gurur vericiydi" diye konuştu.