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Haberler Spor Tokyo’da muhteşem seremoni

Tokyo’da muhteşem seremoni

16. Yaz Paralimpik Oyunları’nın açılış töreni Tokyo Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Ay-yıldızlı ekibimiz, 13 branşta 87 sporcuyla mücadele edecek

Tokyo’da muhteşem seremoni

25.8.2021

16. Yaz Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni Tokyo Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Açılış töreninde Türk Bayrağı'nı görme engelli Para Atlet Havva Elmalı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı sporcusu Mücahit Günaydın taşıdı.

Toplam 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun, 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda, Türkiye'yi 13 branşta 87 sporcu temsil edecek. Karşılaşmalar bugün golbol, yüzme, masa tenisi, tekerlekli sandalye, eskrim, tekerlekli sandalye basketbol, bisiklet, tekerlekli sandalye ragbi branşlarındaki müsabakalarla başlayacak. Milliler, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanmıştı.

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