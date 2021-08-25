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Haberler Spor Windsurf heyecanı Çeşme'de yaşandı

Windsurf heyecanı Çeşme'de yaşandı

Windsurf heyecanı Çeşme'de yaşandı

25.8.2021

TÜRKİYE Yelken Federasyonu 2021 Vakkorama Watersports Championship Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışı, Çeşme Alaçatı'da gerçekleştirildi. Organizasyonda U-15 kadın kategorisinde Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden Mimosa Meroni birinci sırayı elde ederken, U-15 erkek kategorisinde Urla Deniz Kulübü'nden Denizhan Tunç birinci sırayı aldı. U-17 Kadın kategorisinde Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden Elif Ercan, U-17 Erkek kategorisinde Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden Ozan Özay, U-21 Kadın kategorisinde firde yarışan Asya Anastasa Varcıoğlu, U-21 Erkek kategorisinde Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Emir Gürsoy birinci oldu. Büyük kadın kategorisinde Göztepe'den Fulya Ünlü, erkek kategorisinde Kırmızı Çizgi Windsurf Kulübü'nden Ege Şefik Kut birinci oldu.
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