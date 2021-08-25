Windsurf heyecanı Çeşme'de yaşandı

TÜRKİYE Yelken Federasyonu 2021 Vakkorama Watersports Championship Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışı, Çeşme Alaçatı'da gerçekleştirildi. Organizasyonda U-15 kadın kategorisinde Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden Mimosa Meroni birinci sırayı elde ederken, U-15 erkek kategorisinde Urla Deniz Kulübü'nden Denizhan Tunç birinci sırayı aldı. U-17 Kadın kategorisinde Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden Elif Ercan, U-17 Erkek kategorisinde Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden Ozan Özay, U-21 Kadın kategorisinde firde yarışan Asya Anastasa Varcıoğlu, U-21 Erkek kategorisinde Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Emir Gürsoy birinci oldu. Büyük kadın kategorisinde Göztepe'den Fulya Ünlü, erkek kategorisinde Kırmızı Çizgi Windsurf Kulübü'nden Ege Şefik Kut birinci oldu.
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