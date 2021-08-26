Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.
Eksik oyuncunun bulunmadığı Altay, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Altay, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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