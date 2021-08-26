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Haberler Spor Altay, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Altay, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Altay, hazırlıklarına devam etti.

Altay, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA

26.08.2021, 17:47

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.

Eksik oyuncunun bulunmadığı Altay, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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