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Haberler Spor Erkekler golbolde Almanya’ya yenildik

Erkekler golbolde Almanya’ya yenildik

Erkekler golbolde Almanya’ya yenildik

26.8.2021

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk günü erkekler golbol B Grubu maçında Türkiye, Almanya'ya 6-4 yenildi. Maçın ilk yarısını Almanya 4-2 önde tamamladı. İkinci yarıda bitime 3 dakika 24 saniye kala farkı 1'e (5-4) indiren milli takım, son bölümde bir gol daha yedi ve sahadan 6-4 yenik ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibimiz, yarın TSİ 03.00'te Belçika'yla karşılaşacak.

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