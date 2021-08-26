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Haberler Spor F.Bahçe’den çifte bomba

F.Bahçe’den çifte bomba

Sarı-lacivertliler hücum hattına takviye için Lacazette ve Alexis Sanchez’i takibe aldı.

F.Bahçe’den çifte bomba

26.8.2021

F.Bahçe'nin hücuma takviye çalışmaları ile ilgili dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Sörloth'u Real Sociedad'a kaptıran Kanarya'nın hedefinde Alexandre Lacazette ve Alexis Sanchez'in olduğu öne sürüldü. 4 yıl önce 53 milyon Euro karşılığında Lyon'dan Arsenal'e transfer olan Lacazette'in İngiliz kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor. Sanchez ise geçen sezon M.United'tan bedelsiz olarak Inter'in yolunu tutarken 7 gol atıp 7 de asist yaptı. Yılda 7 milyon Euro kazanan oyuncunun 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

İLK MAÇTA OYNAMADI
Diz sakatlığı nedeniyle bu yaz Inter ile hazırlık kampına katılamayan Sanchez, Genoa ile oynanan ilk maçta da forma giyememişti. Sanchez, "Inter'de çok mutluyum. Sahalara geri dönmek için sabırsızlanıyorum" dese de Kanarya'nın son ana kadar bu transferi sonlandırmak için uğraş vereceği öğrenildi.

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