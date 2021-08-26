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Haberler Spor İstanbul’da kura heyecanı

İstanbul’da kura heyecanı

Ülkemizi Beşiktaş’ın temsil edeceği Şampiyonlar Ligi’nde kuralar bugün 19.00’da Haliç Kongre Merkezi’nde çekilecek.

İstanbul’da kura heyecanı

26.8.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi bugün İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi olacak. Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2020- 2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.

İSPANYA'DAN 5 TAKIM
Dev organizasyonda İspanya'dan 5 kulüp yer alırken katılımcı kulüpler şöyle: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea (İngiltere), A.Madrid, R.Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal (İspanya), Inter, Milan, Atalanta, Juventus (İtalya), B.Münih, Leipzig, B.Dortmund, Wolfsburg (Almanya), Lille, PSG (Fransa), S.Lizbon, Porto, Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), Zenit (Rusya), Club Brugge (Belçika), D.Kiev (Ukrayna), Beşiktaş (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Malmö (İsveç).

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