Karşıyaka iki isimle anlaştı

TRANSFER yasağını kaldırmaya çalışan Karşıyaka yönetimi, iki isimle daha anlaştı. Daha önce İzmir ekibinde görev yapan şuan Balıkesirspor'u çalıştıran teknik direktör Yusuf Şimşek ile eski futbolcusu Rıdvan Şimşek, alacaklarından yüzde 50 feragat ettiler. Yusuf Şimşek ile Rıdvan Şimşek, kulübe katkı sağlamak için de 10'ar adet kombine bilet aldılar. Başkan Turgay Büyükkarcı, transferin önünün açılmasında destek veren herkese teşekkür etti. Başkan Turgay Büyükkarcı'nın anlaşmaya yanaşmayan eski futbolculardan Fatih Gül, Mehmet Türkmehmet, Ramazan Sal, Youssef Yeşilmen, Ali Kemal Özkan, Osman Fırat, Caner Bulut, Servan Taştan, Okan Şahingöz ve Muhammet Sercan Türkeri'nin yanı sıra antrenörler Yunus Murat Ceylan ile Selçuk Tarakçı'yla görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Öte yandan Kaf-Kaf'ta kadrodan elenen isimlerden Mustafa Değirmenci, Fatsa Belediyespor'a transfer oldu.