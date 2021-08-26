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Haberler Spor Manisa FK’nın gözü liderlik koltugunda

Manisa FK’nın gözü liderlik koltugunda

Manisa FK’nın gözü liderlik koltugunda

26.8.2021

TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de İstanbulspor'u deplasmanda 4-3, Denizlispor'u ise evinde 1-0 yenerek 2'de 2 yapan Manisa Futbol Kulübü, gözünü liderlik koltuğuna çevirdi. Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği'nin rakibi olacak siyah-beyazlılar parolasını 3 puan olarak belirledi. Kurduğu iddialı kadroyla sezona başlayan Manisa FK, resmi maçlarda yenilmezlik serisini ise 38 karşılaşmaya çıkarıp büyük bir başarıya imza attı. Geçen sezon 2. Lig'de namağlup şampiyonluğa uzanan Ege temsilcisi 2. hafta sonunda 6 puanla averajla 4. basamakta yer alıyor.

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