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Haberler Spor Masa tenisinde üç galibiyet elde ettik

Masa tenisinde üç galibiyet elde ettik

Masa tenisinde üç galibiyet elde ettik

26.8.2021

TEKERLEKLİ sandalye masa tenisinde Hamza Çalışkan, Çinli Cao'ya 3-0 yenildi. Çalışkan, bugün TSİ 10.40'ta Fransa'dan Nicolas Savant Aira'yla karşılaşacak. Tekerlekli sandalye masa tenisinde kadınlarda Nergiz Altıntaş, İsveçli Anna Carin Ahlquist'e 3-1 kaybetti. Altıntaş, bugün TSİ 14.00'te Tayland'dan Dararat Asayut'la oynuyor. Tek kadınlarda Hatice Duman, Çinli rakibi Juan Xue'ye 3-0 kaybetti. Duman, bugün TSİ 15.20'de Hırvatistan'dan Helena Dretar Karic'le karşılaşacak. Neslihan Kavas, ilk maçında Çin'den Guiyan Xiong'a, ikinci maçında Brezilyalı Danielle Rauen'e 3-0 yenildi.

KÜBRA KORKUT KAZANDI

MASA tenisi tek kadınlarda Kübra Korkut, Norveçli Nora Korneliussen'i 3-0 yendi. Kübra, bugün TSİ 10.40'ta Rusya'dan Viktoriia Safonova ile mücadele edecek. Tek erkeklerde Nesim Turan ve Abdullah Öztürk, Endonezyalı Adyos Astan karşısında 11-8, 6-11, 11-3 ve 11-7'lik setlerle 3-1 galip geldi. Öztürk'ün bugünkü rakibi TSİ 03.00'te Polonyalı Rafal Lis. Nesim Turan, D Grubu'nda Şilili Cristian Gonzalez'i 11-7, 11-3 ve 11-4'lük setlerle 3-0 yendi. Turan, bugün aynı saatte Çinli Yan Zhang'la karşılaşacak.

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